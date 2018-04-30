Суд в Иране запретил использование Telegram

Суд в Иране принял решение заблокировать мессенджер Telegram, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на IRIB.

По данным издания, на приложение поступали жалобы от граждан страны. Кроме того, многие иранские чиновники начали отказываться от использования Telegram, переходя на национальные средства общения.

Напомним, 14 апреля суд в Москве принял решение о немедленной блокировке Telegram. Роскомнадзор начал исполнять решение 16 апреля, но полностью остановить работу мессенджера пока не удалось. Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов около 20 млн IP-адресов Amazon и Google.

Это вызвало сбои в работе Google, а также проблемы с продажами электронных полисов ОСАГО. В Мосгорсуд 25 апреля поступила жалоба Telegram на решение о блокировке.