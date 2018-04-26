Дуров заявил, что интересующие ФСБ мобильные номера не имели аккаунта в Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» обращение. В нем он заявил, что часть интересующих ФСБ номеров телефонов никогда не имела аккаунта в Telegram, другая их часть была автоматически удалена за неактивностью еще в прошлом году.

«Впрочем, согласно материалам дела, ставшим доступными Republic.ru в октябре, для координации теракта в большей степени использовался не Telegram, а WhatsApp», — заявил Дуров. Кроме того, он в очередной раз отметил, что ключи шифрования ни Telegram, ни другие мессенджеры не могли бы выдать по техническим причинам.

Напомним, блокировка Telegram Роскомнадзором началась 16 апреля, но полностью остановить работу мессенджера пока не удалось. Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов около 20 млн IP-адресов Amazon и Google. Это вызвало сбои в работе Google, а также проблемы с продажами электронных полисов ОСАГО. Сегодня стало известно, что в Мосгорсуд поступила жалоба Telegram на решение о блокировке мессенджера. Дата ее рассмотрения пока не назначена.