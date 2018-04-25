Следком назвал причину падения золотых слитков из самолета в Якутске

Причиной инцидента с самолётом авиакомпании «Нимбус», из которого выпало несколько тонн золотых слитков, стали нарушения правил транспортировки грузов.



«В результате проведённых следствием мероприятий установлено, что причиной авиационного инцидента явилось нарушение правил швартовки и крепления груза с последующим его смещением, повреждением левой створки грузового люка и частичным выпадением груза на взлётно-посадочную полосу», — говорится в сообщении пресс-службы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК.

Кроме того, авиакомпания осуществляла коммерческие перевозки грузов без соответствующей лицензии.

По результатам проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления в действиях экипажа воздушного судна.

Напомним, что ранее во время взлета у грузового самолета Ан-12 авиакомпании «Нимбус» воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. В результате этого 9 тонн золота, которые перевозил самолет, вывалились на землю. Вскоре все слитки были найдены и возвращены владельцу.