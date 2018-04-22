Новости происшествий

19:29 МСК
Новости раздела
Происшествия

СМИ: у королевского дворца в Эр-Рияде произошла стрельба из-за игрушечного беспилотника

00:35, 22.04.2018
СМИ: у королевского дворца в Эр-Рияде произошла стрельба из-за игрушечного беспилотника
Фото: pixabay.com

В Эр-Рияде произошла стрельба у дворца короля Саудовской Аравии.

Как сообщает Reuters, стреляли силы безопасности страны для того, что бы сбить небольшой игрушечный беспилотник.

На время стрельбы король страны Салман бен Абдель Азиз аль-Сауд был эвакуирован из здания, передает Pakistan Today.

В настоящее время полиция проводит расследование.

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан