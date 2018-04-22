СМИ: у королевского дворца в Эр-Рияде произошла стрельба из-за игрушечного беспилотника
В Эр-Рияде произошла стрельба у дворца короля Саудовской Аравии.
Как сообщает Reuters, стреляли силы безопасности страны для того, что бы сбить небольшой игрушечный беспилотник.
На время стрельбы король страны Салман бен Абдель Азиз аль-Сауд был эвакуирован из здания, передает Pakistan Today.
В настоящее время полиция проводит расследование.Происшествия
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