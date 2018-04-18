Роскомнадзор опроверг данные о сбоях из-за блокировки подсетей Amazon

Информация пользователей интернета о сбое в работе магазинов, банков и компаний из-за блокировки подсетей не соответствует действительности, заявили в Роскомнадзоре.



«Она из серии «мне позвонили и сказали — значит, это правда». Уверенно могу сказать, что в 99,9% случаев ничего, выражаясь техническим языком, не легло, помимо как раз Telegram», — цитируют «Известия» руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор заблокировал свыше 15,8 млн IP-адресов Amazon и Google. Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что служба начала блокировать IP-адреса компании Amazon в связи с тем, что мессенджер Telegram начал использовать их для обхода блокировки в России. В связи с блокировкой этих провайдеров проблемы возникли и у пользователей Viber из России.

Напомним, Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России. 16 апреля ведомство начало исполнять решение суда.

