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В работе Viber в РФ произошел сбой из-за блокировки IP-адресов Amazon

23:34, 16.04.2018
В работе Viber в РФ произошел сбой из-за блокировки IP-адресов Amazon
Фото: pixabay.com

У пользователей Viber из России могут возникнуть проблемы с совершением звонков в мессенджере. Об этом сообщается в официальном аккаунте Viber в Twitter.

В компании сообщили, что такая ситуация могла возникнуть из-за проблем со связью на серверах Amazon.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал свыше 1,8 млн IP-адресов Amazon и Google. Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что служба начала блокировать IP-адреса компании Amazon в связи с тем, что мессенджер Telegram начал использовать их для обхода блокировки в России.

ТехнологииТелекоммуникации
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