В работе Viber в РФ произошел сбой из-за блокировки IP-адресов Amazon

У пользователей Viber из России могут возникнуть проблемы с совершением звонков в мессенджере. Об этом сообщается в официальном аккаунте Viber в Twitter.



Некоторые пользователи из России могли испытывать трудности со звонками в Viber. Данная ситуация могла возникнуть из-за проблем связи на серверах Amazon. Наши инженеры работают над решением вопроса, чтобы максимально оперативно предоставить доступ к сервису.

— Viber (@Viber) 16 апреля 2018 г.

В компании сообщили, что такая ситуация могла возникнуть из-за проблем со связью на серверах Amazon.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал свыше 1,8 млн IP-адресов Amazon и Google. Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что служба начала блокировать IP-адреса компании Amazon в связи с тем, что мессенджер Telegram начал использовать их для обхода блокировки в России.