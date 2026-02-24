Билайн масштабно усилил сеть в Республике Татарстан

В Казани и по всей Республике Татарстан за 2025 год инженеры Билайна значительно нарастили сеть 4G

Фото: Динар Фатыхов

В среднем новая станция выходила в эфир каждые десять часов — без перерыва и выходных. Благодаря этому надежность сети выросла даже при увеличении трафика, а связь стала стабильнее в жилых районах, на ключевых трассах и в малых населенных пунктах.

Нагрузка на сеть ежегодно растет: каждый год увеличивается количество владельцев смартфонов, уплотняется городская застройка, появляются места с высокой концентрацией пользователей. Туристические сезоны и праздники создают дополнительные пики трафика.

Чтобы связь оставалась стабильной, инженеры, при помощи ИИ анализируют работу сети и улучшают качество и доступность сети там, где это необходимо. Большинство новых базовых станций появились там, где фиксировались перегрузки и помехи, — в деловых зонах, местах работы горожан, новостройках и объектах городской инфраструктуры.

В частности, Билайн расширил телекоммуникационную инфраструктуру в экстрим-парке «УРАМ», развернул indoor*-решение на «Татнефть-Арене» и провел модернизацию сети в терминале 2 международного аэропорта «Казань».

Особое внимание уделяется развитию связи в жилых районах и загородных поселках, а также улучшению качества мобильных сервисов для сельчан. В рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства (УЦН) высокоскоростной интернет Билайна стал доступен жителям более 30 сел, где проживает менее 500 человек. Кроме того, усилено 4G-покрытие на ключевых транспортных артериях. Сегодня современная инфраструктура оператора делает поездки по трассам М-5 и М-12 комфортнее для водителей и пассажиров, позволяя в пути оставаться онлайн.

Анвар Шахмаев, директор Казанского отделения Билайна:

«Такие темпы строительства закладывают основу не только для сегодняшнего комфорта пользователей, но и для будущих технологий. Например, расширение покрытия на трассах — это шаг к развитию «умных» дорог, а indoor-сеть на крупной спортивной арене позволит внедрять там новые интерактивные сервисы для болельщиков. Билайн в Татарстане строит сеть с запасом прочности, что особо важно в условиях растущего трафика и проникновения цифровых сервисов во все сферы жизни».

