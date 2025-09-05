Бывшего замглавы Ростехнадзора Приволжья частично оправдали и посадили на 6,5 года

В Казани оглашен приговор по делу о превышении полномочий и афере с навязыванием услуг субподрядчика на объект «Татэнерго»

Фото: Дарья Пинегина

В колонию общего режима на 6 лет и 6 месяцев могут отправить отставника ФСБ и бывшего замруководителя Приволжского управления Ростехнадзора Александра Игонова. Такой приговор по его делу вынес сегодня Вахитовский суд Казани, оправдав Игонова и еще двух фигурантов по эпизодам с незаконным образованием юрлица, сообщает с места журналист «Реального времени».

Также статус осужденных сегодня получили бывший врио заместителя гендиректора Казанского вертолетного завода Ильдар Мустафин и директор ООО «Винстрой» Валерий Никитенко. Обоим в качестве наказания назначили 5,5 года колонии общего режима.

Все трое признаны виновными в мошенничестве на 5,2 млн рублей. При этом Игонова также наказали по эпизоду превышения полномочий с навязыванием услуг подконтрольной фирмы промышленному гиганту Закамья, а Никитенко — по обвинению в подкупе свидетеля, правда, по последнему преступлению истек срок давности.

Суд оставил без рассмотрения гражданский иск ООО «Группа «Энергострой», но при этом сохранил арест на имущество Игонова — до решения спора о взыскании ущерба в гражданском порядке.

После заседания главный фигурант дела заявил «Реальному времени», что итоговое решение, конечно же, будет обжаловано. «Приговор незаконный и чрезмерно жестокий», — заявил Александр Игонов. В свою очередь осужденный Валерий Никитенко пригласил журналистов для общения заехать в СИЗО.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Отметим, в прениях гособвинитель запрашивал для Игонова 8,5 года колонии, а для Никитенко и Мустафина — по 7,5 года, а еще просил оштрафовать каждого на 700 тысяч рублей. Под стражей фигуранты находятся с 2022 года, вину на предварительном следствии и в суде все они отрицали. При этом бывший топ-менеджер Ростехнадзора с первого дня заявлял о заказном характере этого дела. Адвокаты подсудимых указывали на противоречие предъявленных обвинений ключевым доказательствам дела и заявляли о бурных фантазиях следователя.

Всего в их деле — семь эпизодов предполагаемых преступлений, по версии силовиков:

мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на 5,25 млн рублей с навязыванием подрядчику «Татэнерго», московскому ООО «Группа «Энергострой», заведомо невыгодного контракта с подконтрольной обвиняемым фирмой «Спектрстрой» на услуги строительного аудита на Казанской ТЭЦ-1 по завышенной стоимости с января 2020 года по август 2021 года. По версии силовиков, заказчик пошел на эту сделку с целью «дальнейшего беспрепятственного получения заключений о соответствии». Напомним, речь идет об опасном производстве, подконтрольном Ростехнадзору;

по этой истории в действиях Игонова как крупного чиновника силовики усмотрели еще и превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 28 УК РФ);

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

второй эпизод превышения связан с другим навязанным, по версии МВД, договором, на 29 млн рублей, по технологическому сопровождению все тем же «Спектрстроем» строительных работ на крупном промышленном объекте Закамья с марта 2021-го по июль 2022 года. Как мошенничество данные действия не квалифицировали лишь ввиду отсутствия заявления о хищении со стороны заказчика работ;

также Игонову вместе с двумя другими фигурантами вменяют незаконное образование юрлица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) — того самого «Спектрстроя», который числился за номинальным директором, бывшим на деле лишь прорабом;

отдельно Мустафина и Никитенко обвиняют в незаконном создании другой подконтрольной фирмы — ООО «Стройгрупп Инжиниринг», через которую, по версии следствия, «отмывались» похищенные средства — по договорам закупки техники и займов.

легализация предполагаемых преступных доходов (п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) образует еще один эпизод дела;

персонально директору «Винстроя», арестованному значительно позже Игонова с Мустафиным, вменяется еще и эпизод с подкупом свидетеля (ч. 1 ст. 309 УК РФ). По версии МВД, в период с апреля по декабрь 2022-го Валерий Никитенко убедил свидетеля Камалова дать ложные показания, что тот является директором и учредителем «Спектрстроя» и самостоятельно принимал все значимые решения в отношении этой фирмы. Способом убеждения стали не только слова, но и денежные переводы на лицевые счета свидетеля-директора на общую сумму 100 тысяч рублей. Впрочем, уже в ходе предварительного следствия тот свидетель показания поменял, а Никитенко был задержан и взят под стражу.

Ирина Плотникова