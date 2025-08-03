В Ленинградской области перехвачены три украинских БПЛА
Губернатор региона Александр Дрозденко уточнил, что в результате инцидента разрушений и пострадавших нет
Утром в Ленинградской области средства ПВО России уничтожили три украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны России.
Губернатор региона Александр Дрозденко уточнил, что в результате инцидента разрушений и пострадавших нет.
Ранее в петербургском аэропорту Пулково были введены временные ограничения на прием и отправку самолетов, что привело к задержке более 30 рейсов и отмене пяти. Среди задержанных рейсов — четыре из Казани.
Пресс-служба Росавиации сообщила, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов, и в аэропорту действует режим «Ковер».
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