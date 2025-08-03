Новости общества

11:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Ленинградской области перехвачены три украинских БПЛА

11:28, 03.08.2025

Губернатор региона Александр Дрозденко уточнил, что в результате инцидента разрушений и пострадавших нет

Утром в Ленинградской области средства ПВО России уничтожили три украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны России.

Губернатор региона Александр Дрозденко уточнил, что в результате инцидента разрушений и пострадавших нет.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково были введены временные ограничения на прием и отправку самолетов, что привело к задержке более 30 рейсов и отмене пяти. Среди задержанных рейсов — четыре из Казани.

Пресс-служба Росавиации сообщила, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов, и в аэропорту действует режим «Ковер».

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также