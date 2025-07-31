В «М.Видео-Эльдорадо» рассказали о причинах продажи недвижимости в Казани

В основном это коснется недвижимости, приобретенной «М.Видео-Эльдорадо» еще в 90-е годы

Группа компаний «М.Видео-Эльдорадо» прокомментировала публикацию «Реального времени» о массовой продаже помещений, в которых расположены магазины техники. В ответе компании отмечается, что решение связано с изменением стратегии развития розничной сети.

— В основном это коснется недвижимости, приобретенной «М.Видео-Эльдорадо» еще в 90-е годы, когда рынок аренды был не сформирован и компания не могла заключать долгосрочные арендные договоры и была вынуждена открывать торговые точки в собственных площадях. Сейчас по такой схеме в ретейле не работает практически ни одна компания. Отказ от владения недвижимостью в пользу аренды позволяет гибко и эффективно управлять розничной сетью, использовать под магазин только нужный объем площади без вспомогательных помещений, оперативно перемещать при необходимости торговые точки в более удобные для клиентов локации и быстро реагировать на изменения потребительского спроса и трафика конкретной точки, — заявили в пресс-службе.

Современные тенденции ретейла демонстрируют, что модель владения недвижимостью устарела. Переход к арендным отношениям позволит компании оптимизировать использование торговых площадей, повысить гибкость в управлении розничной сетью, адаптировать расположение магазинов под потребности клиентов, а также эффективно реагировать на изменения потребительского спроса.

Важный аспект трансформации заключается в том, что закрытие магазинов не планируется. После завершения сделок будущие владельцы объектов станут арендодателями, с которыми компания заключит долгосрочные договоры аренды.

Продажа активов позволит привлечь дополнительные средства для развития бизнеса и снижения долговой нагрузки при сохранении текущей географии присутствия.

Ранее «Реальное время» обратило внимание на предложения о продаже сразу трех помещений в Казани, в которых располагаются магазины ретейлера. Речь шла о площадях в ТЦ «Сити-Центр», XL и «Тандем». Причем последний лот — новые. Первые два, в свою очередь, компания пытается продать на протяжении нескольких лет. За продажу всех трех точек планируется выручить около 1,3 млрд рублей.

Группу «М.Видео-Эльдорадо» создали в 2018 году, после того как «М.Видео» сообщило о покупке ретейлера «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей. Обе компании на тот момент входили в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. В 2022 году основной владелец Саид Гуцериев договорился о продаже акций, принадлежащих ему прямо или косвенно. В июле 2024 года компания объявила, что тогдашний гендиректор ПАО «М.Видео» Билан Ужахов стал мажоритарным акционером группы.

В начале года источники «Ведомостей» сообщили, что группа может сменить владельца. По их словам, «М.Видео-Эльдорадо» ведет переговоры «с одним из банков». В феврале новым гендиректором стал Феликс Либ из Natura Siberica. В середине марта группа объявила о появлении новых акционеров, но не назвала их имен.

— В компании произойдут изменения на всех уровнях корпоративного управления — в совете директоров и топ-менеджменте. Первые платежи от новых акционеров в размере 11,5 млрд рублей уже поступили в компанию, общий объем инвестиций в компанию в марте — апреле 2025 года для реализации стратегии долгосрочного развития группы составит 30 млрд рублей, — говорилось в сообщении.



Дмитрий Зайцев