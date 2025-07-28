Сбер и VK подключат антифрод‑технологии к мессенджеру MAX

Компании начали пилотный проект по защите пользователей от мошеннических звонков

Сбер и компания VK начали совместную работу по внедрению технологий противодействия мошенничеству в мессенджер MAX. Как сообщили представители компаний, сейчас запущены пилотные проекты, по итогам которых может быть принято решение о более глубокой интеграции решений и совместной работе операционных служб.

Планируется использовать технологии, которые позволяют выявлять подозрительные звонки, действия под давлением, а также приостанавливать сомнительные операции до их завершения. Разработка таких решений ведётся на базе существующих наработок Сбера, который занимается борьбой с мошенничеством в банковском секторе.

В случае успешного тестирования система может быть расширена и применена к широкому кругу пользователей мессенджера. Также рассматривается возможность внедрения дополнительных инструментов для раннего выявления потенциальных угроз.

Артем Гафаров