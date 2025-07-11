Глава Nvidia встретился с Трампом перед поездкой в Китай

Генеральный директор компании Nvidia Дженсен Хуанг встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Эта встреча произошла в условиях продолжающихся торговых напряженностей между США и Китаем, которые привели к введению строгих экспортных ограничений на передовые чипы искусственного интеллекта. Эти меры серьезно ударили по бизнесу Nvidia, фактически лишив компанию возможности поставлять свои продукты на один из крупнейших мировых рынков — Китай.

По данным Reuters, встреча Хуанга с Трампом могла быть посвящена обсуждению последствий этих экспортных ограничений. Ранее Хуанг открыто критиковал введенные в апреле 2025 года меры, которые заблокировали продажу чипа H20, разработанного специально для китайского рынка. Он называл этот продукт ключевым элементом стратегии компании, подчеркивая его роль в глобальных амбициях Nvidia. Вероятно, в беседе с Трампом Хуанг пытался лоббировать смягчение торговых барьеров, чтобы минимизировать убытки компании.

После переговоров в Вашингтоне Хуанг отправится в Китай, где у него запланированы встречи с высокопоставленными чиновниками, включая министра торговли. Цель поездки — укрепить отношения с китайскими партнерами и властями, а также принять участие в Международной выставке цепочек поставок. Этот шаг демонстрирует намерение Nvidia сохранить свое присутствие на китайском рынке, несмотря на существующие ограничения и неопределенность в торговых отношениях между США и Китаем.

Финансовые последствия экспортных ограничений для Nvidia оказались значительными. В первом квартале 2025 года компания потеряла 2,5 миллиарда долларов, а во втором квартале ожидает убытки на уровне 8 миллиардов долларов. В июне Хуанг заявил, что Nvidia больше не учитывает китайский рынок в своих прогнозах по выручке и прибыли, рассматривая любые доходы из Китая как «приятный бонус». Это подчеркивает масштаб влияния торговой политики США на деятельность компании.

Артем Гафаров