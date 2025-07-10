ЕС возобновил расследование TikTok за передачу данных в Китай

Ирландская Комиссия по защите данных (DPC) открыла новое расследование в отношении TikTok из‑за возможных нарушений Общего регламента защиты данных (GDPR). Поводом стало выявление случаев хранения и удаленного доступа к персональным данным европейских пользователей на серверах в Китае, несмотря на прежние заявления компании о полном хранении информации внутри ЕС.

В мае 2025 года TikTok уже был оштрафован на €530 млн за недостаточную защиту пользовательских данных и допуск китайских сотрудников к серверному доступу. Новый этап проверки сосредоточен именно на оценке соответствия переносов данных требованиям GDPR, согласно которому любая передача за пределы ЕС должна обеспечиваться равнозначной защитой.

Опыт Евросоюза показывает, что прозрачность сбора данных и право на удаление информации являются ключевыми факторами доверия пользователей. Так, при пилоте цифрового рубля в Татарстане подчеркивалась необходимость подобных механизмов защиты персональных данных.

До завершения расследования TikTok обязано приостановить любые новые передачи данных в Китай и предоставить в DPC подробный отчет о применяемых мерах безопасности. Компания ByteDance, владеющая TikTok, официальных комментариев пока не дала.

Артем Гафаров