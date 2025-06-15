ДТП на трассе М-12 «Восток» создало затор в сторону Москвы
Движение по федеральной трассе М-12 «Восток» в сторону Москвы затруднено из-за дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на 190-м километре.
Как сообщили в пресс-службе «Автодора», организован съезд на 207-й километр трассы.
Водителям, планирующим поездку по М-12 в сторону Москвы, рекомендуется заранее учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты, если это возможно.
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