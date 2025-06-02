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В Казани сотрудники полиции выявили нелегалов на стройке ЖК

11:20, 02.06.2025
В Казани сотрудники полиции выявили нелегалов на стройке ЖК
Фото: скриншот из видео МВД по РТ

Совместная проверка сотрудников Управления по вопросам миграции и Управления уголовного розыска МВД РТ вместе с подразделением Росгвардии выявила нарушения миграционного законодательства среди иностранных рабочих на одной из строек Казани.

По итогам операции задержаны 37 иностранцев из стран СНГ. У пятерых выявлены нарушения правил пребывания в стране, остальные находились на территории России без законных оснований для трудоустройства. Полицейские возбудили административные дела по ст. 18.8 и 18.10 КоАП РФ, направив материалы в судебные органы для рассмотрения вопроса о депортации нарушителей.

Кроме того, проверяется работодатель, допустивший привлечение иностранной рабочей силы без соответствующих разрешений.

Ранее «Реальное время» подробно рассказывало о требованиях МВД РФ о работе с мигрантами в регионах ПФО.

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