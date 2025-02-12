В Татарстане проживают порядка 100 тыс. иностранцев

Фото: Михаил Захаров

На сегодняшний день в Татарстане проживают порядка 100 тыс. иностранных граждан. Об этом сообщил замначальника управления по вопросам миграции МВД по РТ Антон Губачев на пресс-конференции, посвященной изменениям в законодательстве России в сфере миграции.

— В республике проживают порядка 100 тыс. иностранных граждан. В течение года цифра меняется: [они] заезжают, выезжают. К нам заехали больше 400 тыс. [человек]. Цели въезда разные: туризм, работа, учеба, — сказал он.

По его словам, в Татарстане иностранцам выдали 22 тыс. виз. Кроме того, в республике было оформлено порядка 10 тыс. приглашений на въезд, более 3,5 тыс. разрешений на временное проживание, почти 6 тыс. видов на жительство, 1,7 тыс. разрешений на работу и более 57 тыс. патентов. Сумма поступившего в республику авансового платежа превысила 2,5 млн рублей.

Напомним, по итогам 2024 года в Татарстане 166 иностранных граждан подписали контракт с Минобороны России.



Галия Гарифуллина