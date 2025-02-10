В Татарстане стартовали уроки по кибербезопасности

Фото: предоставлено пресс-службой Innostage

В Татарстане стартовал образовательный курс «Основы личной кибербезопасности» для школьников 7–8 классов, который разработала Академия кибербезопасности Innostage. Его одобрила экспертная комиссия от Минобрнауки Татарстана и рекомендовала к внедрению в общеобразовательную программу. С 10 февраля первые уроки пройдут в казанской гимназии.

По разным данным, дети и подростки становятся жертвами от четверти до половины всех кибератак. Знание основ кибербезопасности поможет им защитить личные данные и избежать множества угроз: фишинга, кибербуллинга, вредоносного ПО, мошенничества, кражи данных.

Курс направлен на школьников, которые являются активными пользователями интернета и владеют базовыми компьютерными приложениями.



— Каждый модуль включает в себя домашнее задание, которое построено в формате полезной практической работы. Например, одно из заданий — на базе полученных знаний настроить свои социальные сети так, чтобы их использование стало максимально защищенным и конфиденциальным. Таким образом, школьники анализируют собственную цифровую жизнь, приводят ее в порядок в режиме «здесь и сейчас», сразу применяя полученные навыки. Важно также отметить, что подобные курсы повышают интерес подростков в целом к информационной безопасности, к возможности развиваться и строить карьеру в этой отрасли, — рассказала автор курса, ведущий методолог-аналитик Академии кибербезопасности Innostage Вероника Миронова.

