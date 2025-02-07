Многодетным семьям предложили компенсировать таможенные пошлины при ввозе автомобиля

Фото: Динар Фатыхов

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением компенсировать многодетным семьям таможенные пошлины и утилизационный сбор при ввозе автомобиля в Россию. Об этом пишет ТАСС.

Леонов предлагает компенсировать эти расходы из бюджета один раз в пять лет.

— Прошу вас с целью создания условий покупки автомобиля для многодетной семьи рассмотреть вопрос компенсации один раз в пять лет за счет бюджета таможенной пошлины и утилизационного сбора, уплаченных семьей при ввозе автотранспортного средства из-за рубежа, — говорится в тексте письма.

Депутат подчеркивает, что на российском рынке практически невозможно купить вместительный и комфортный автомобиль, рассчитанный на семь мест, по доступной для многодетных семей цене. Покупка и ввоз автомобиля из стран ЕАЭС или других зарубежных стран может стать решением проблемы, однако высокие таможенные платежи и утилизационный сбор значительно увеличивают стоимость приобретения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Наши многодетные семьи заслуживают самого широкого спектра мер социальной поддержки. К сожалению, покупка авто для таких семей обходится очень дорого. Осложняет это и то, что найти надежный и вместительный минивэн на российском рынке практически невозможно, а привезти из-за рубежа — крайне дорого, — пояснил Леонов.

Накануне, депутаты фракции «Новые люди» в Госдуме инициировали законопроект, направленный на установление единых дней бесплатной парковки по всей стране в праздничные дни и воскресенья.

Рената Валеева