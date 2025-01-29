Асгат Сафаров поздравил динамовцев Татарстана с 99-летием общества

Фото: Динар Фатыхов

Руководитель Администрации раиса Татарстана, председатель ОГО ФСО «Динамо» Асгат Сафаров поздравил спортсменов, тренеров, ветеранов и болельщиков с 99-й годовщиной со дня образования Физкультурно-спортивного общества «Динамо» республики.

В своем поздравительном обращении Сафаров отметил, что «Динамо» стало началом массового спортивного движения в стране и сохранилось как единая спортивная организация, действующая во всех регионах России. Он подчеркнул, что общество играет важную роль в решении государственных задач в области физической культуры и спорта.

— История большой и славной динамовской семьи, безусловно, тесно переплетена с историей нашей страны, — сказал Сафаров, напомнив о роли «Динамо» в возрождении бокса, развитии стрелкового спорта, фехтования и самбо. Он также отметил вклад общества в становление спортивной медицины.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Особое внимание в поздравлении было уделено героическому участию динамовцев в ВОВ.

— Спортсмены и тренеры общества героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны, вели подрывную и диверсионную работу в тылу врага, готовили специалистов разных направлений, — подчеркнул руководитель Администрации раиса Татарстана.

Сафаров отметил, что «Динамо» Татарстана объединяет 32 коллектива физической культуры, представляющих силовые ведомства и спортивные организации, в которых состоит более 25 тыс. человек.

В заключение Сафаров пожелал динамовцам крепкого здоровья, благополучия и новых спортивных достижений во благо процветания Российской Федерации.

Рената Валеева