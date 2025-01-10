Страховщиков ОСАГО могут обязать уведомлять водителей о скором истечении полиса

Фото: Мария Зверева

Страховые компании ОСАГО могут обязать информировать автовладельцев о скором истечении срока действия полиса и необходимости его продления. Депутат Госдумы Ярослав Нилов подготовил соответствующий законопроект с поправками в закон об ОСАГО, сообщил «Интерфаксу» источник на страховом рынке.

Согласно законопроекту, страховщики должны будут направлять напоминание не ранее чем за 20 и не позднее чем за 10 дней до окончания действия полиса. Уведомления могут приходить через личный кабинет на портале госуслуг, по электронной почте, SMS или иным способом, предусмотренным соглашением между страховщиком и страхователем.

Инициативу поддержали в «Национальной страховой информационной системе» (НСИС). Гендиректор НСИС Николай Галушин отметил, что заблаговременное информирование позволит водителям избежать штрафов за езду без полиса. Он также указал на возможные проблемы, связанные с некорректными контактными данными страхователей и ситуациями, когда страховщик не хочет продлевать договор.



Рената Валеева