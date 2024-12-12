Миллер не попал в состав сборной мира КХЛ на Кубок Первого канала

Защитник «Ак Барса» пропустит хоккейный турнир в Санкт-Петербурге

Стал известен окончательный состав сборной легионеров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) для участия в Кубке Первого канала. Хоккейный турнир пройдет с 12 по 15 декабря в Санкт-Петербурге.

В состав сборной мира КХЛ включены два нападающих «Ак Барса» — канадец Николас Петан и чех Дмитрий Яшкин. Американский защитник «барсов» Митчелл Миллер не попал в окончательный список команды легионеров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Всего для участия в турнире сборная мира КХЛ заявила 28 хоккеистов: 3 вратаря, 8 защитников и 17 нападающих. Всего на Кубке Первого канала легионеры проведут три матча, а также сыграют в турнире формата 3х3.

Состав сборной мира КХЛ:

Вратари: Хантер Миска («Динамо» Москва), Патрик Рибар («Спартак»), Джереми Смит («Куньлунь Ред Стар»);

Защитники: Джошуа Брук («Динамо» Минск), Джесси Грэм («Сочи»), Райан Меркли («Авангард»), Робин Пресс («Металлург»), Колби Уильямс (ЦСКА), Маркус Филлипс («Торпедо»), Михал Чайковски («Спартак»), Либор Шулак («Адмирал»);

Нападающие: Энди Андреофф («Сибирь»), Дерек Барак, Фредерик Готье (оба — «Витязь»), Уильям Биттен, Адам Ружичка (оба — «Спартак»), Александр Гальченюк, Арно Дюрандо (оба — «Амур»), Ян Дрозг («Куньлунь Ред Стар»), Диллон Дюбе («Динамо» Минск), Ник Меркли («Автомобилист»), Ник Петан, Дмитрий Яшкин (оба — «Ак Барс»), Джек Родуолд, Джованни Фьоре (оба — «Адмирал»), Райан Спунер («Авангард»), Нэйтан Тодд, Александр Хмелевский (оба — «Салават Юлаев»).

Главным тренером сборной иностранцев назначен Майк Кинэн, которому будут помогать Майк Пелино, Михаил Кравец и Леонид Тамбиев.

Свой первый матч на Кубке Первого канала сборная мира КХЛ проведет против команды России 12 декабря в 18.30 по московскому времени. За российскую сборную на турнире сыграет форвард «Ак Барса» Илья Сафонов.

Ранее сообщалось, что нападающего могут обменять в СКА на Михаила Воробьева. Возможный трансфер Сафонова в Санкт-Петербург оценил для «Реального времени» известный хоккейный комментатор Александр Норден.

Зульфат Шафигуллин