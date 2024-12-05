По трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани проехало более 24 млн автомобилей

Фото: Динар Фатыхов

С момента запуска федеральной трассы М-12 «Восток» число проездов по ней уже превысило 24 млн, об этом в интервью «Известиям» сообщил глава госкорпорации «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Помимо значительного транспортного потока, функционирование М-12 обеспечивается инфраструктурой. На трассе работают 24 многофункциональные зоны отдыха с заправочными комплексами, предлагающими широкий спектр услуг для водителей, включая душевые, прачечные и детские площадки.

В настоящее время ведется строительство гостиницы на 423-м километре трассы. Кроме того, на всей протяженности М-12 обеспечена мобильная связь без привлечения бюджетных средств. В планах «Автодора» — открытие еще шести многофункциональных зон в 2025 году. Петушенко подтвердил, что проблем с эксплуатацией и развитием М-12 нет и все работы находятся под контролем.

Ранее Петушенко прокомментировал задержки с завершением строительства участка трассы М-12 от Казани до Екатеринбурга, запланированного изначально к концу 2024 года.

Рената Валеева