Российских тяжелоатлетов допустят до международных соревнований в 2025 году

Глава Всемирной тяжелоатлетической федерации Мохаммед Джалуд заявил о скором возвращении российских спортсменов на международные турниры. Об этом сообщила Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) в своем телеграм-канале.

Заявление было сделано 4 декабря на конгрессе IWF в Бахрейне, где также поздравили Дмитрия Василенко с избранием на пост президента ФТАР.

По информации ФТАР, 5 декабря будет разработана дорожная карта по допуску российских тяжелоатлетов к участию в чемпионате Европы и первенстве мира 2025 года.

Сегодня стало известно, что президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед бен Сулайем предложил восстановить полноценное участие российских гонщиков в международных соревнованиях в 2025 году.

Рената Валеева