Российских тяжелоатлетов допустят до международных соревнований в 2025 году
Глава Всемирной тяжелоатлетической федерации Мохаммед Джалуд заявил о скором возвращении российских спортсменов на международные турниры. Об этом сообщила Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) в своем телеграм-канале.
Заявление было сделано 4 декабря на конгрессе IWF в Бахрейне, где также поздравили Дмитрия Василенко с избранием на пост президента ФТАР.
По информации ФТАР, 5 декабря будет разработана дорожная карта по допуску российских тяжелоатлетов к участию в чемпионате Европы и первенстве мира 2025 года.
Сегодня стало известно, что президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед бен Сулайем предложил восстановить полноценное участие российских гонщиков в международных соревнованиях в 2025 году.
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