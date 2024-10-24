Роскомнадзор заблокирует 4,5 млн сим-карт иностранцев, не прошедших идентификацию

Фото: Мария Зверева

Роскомнадзор планирует заблокировать 4,5 миллиона сим-карт иностранных граждан и лиц без гражданства, не прошедших повторную идентификацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.

По информации ведомства, в 2024 году Роскомнадзор провел анализ данных о сим-картах операторов мобильной связи и выявил 26 млн телефонных номеров, зарегистрированных на 11,5 млн иностранных граждан.

В соответствии с планом, согласованным с операторами связи, все иностранные граждане должны пройти повторную проверку данных с помощью специальной системы, созданной Роскомнадзором.

Реальное время / realnoevremya.ru

На данный момент повторную идентификацию в офисах операторов связи прошли около 3,8 млн иностранных граждан, владеющих в общей сложности 8,2 млн номеров. Оставшиеся 4,5 млн сим-карт будут заблокированы, так как их владельцы не явились в офисы в установленное время и не прошли проверку данных.

Сегодня утром стало известно, что Роскомнадзор предложил ограничить сбор персональных данных.

Олег Исаков