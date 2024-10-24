Бруней сыграет товарищеский матч со сборной России в Краснодаре
Следующим соперником сборной России по футболу станет команда Брунея. Об этом сообщается на официальных ресурсах российской национальной команды.
Встреча состоится 15 ноября в Краснодаре в 19.00 по московскому времени. Информация о билетах и доступе болельщиков на стадион станет известна позже.
— Краснодар, встречай сборную! Сыграем у вас с Брунеем! — говорится в сообщении.
Сборная России по футболу не смогла найти соперника в октябре для товарищеского матча. В последний раз команда Валерия Карпина играла в сентябре против Вьетнама (3:0).
Российские сборные и клубы отстранены от международных турниров с весны 2022 года из-за событий вокруг Украины.
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