Под завалом кубанского психоневрологического диспансера обнаружено тело женщины
Под завалом перекрытия кубанского психоневрологического диспансера обнаружено тело женщины из числа медперсонала, ее личность устанавливается. На месте работают экстренные службы. Об этом сообщило РИА «Новости».
Обрушение произошло в холле главного корпуса Кореновского психоневрологического интерната. В настоящее время пациенты временно размещены в других корпусах.
Также по поручению губернатора Краснодарского края на месте происшествия находятся министр труда и соцразвития региона Сергей Гаркуша и мэр Кореновска Максим Шутылев. Причина произошедшего устанавливается, ведутся следственные действия, возбуждено уголовное дело по статье о халатности.
Напомним, в Кореновске на Кубани обрушилось перекрытие в здании психоневрологического диспансера. В результате инцидента один человек погиб, а 206 были эвакуированы.
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