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Под завалом кубанского психоневрологического диспансера обнаружено тело женщины

11:48, 13.10.2024
Под завалом кубанского психоневрологического диспансера обнаружено тело женщины
Фото: Реальное время

Под завалом перекрытия кубанского психоневрологического диспансера обнаружено тело женщины из числа медперсонала, ее личность устанавливается. На месте работают экстренные службы. Об этом сообщило РИА «Новости».

Обрушение произошло в холле главного корпуса Кореновского психоневрологического интерната. В настоящее время пациенты временно размещены в других корпусах.

Также по поручению губернатора Краснодарского края на месте происшествия находятся министр труда и соцразвития региона Сергей Гаркуша и мэр Кореновска Максим Шутылев. Причина произошедшего устанавливается, ведутся следственные действия, возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Напомним, в Кореновске на Кубани обрушилось перекрытие в здании психоневрологического диспансера. В результате инцидента один человек погиб, а 206 были эвакуированы.

Дарья Пузикова

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