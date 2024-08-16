В июле рынок автокредитования обновил исторический максимум

Фото: Олег Тихонов

Несмотря на ужесточение условий со стороны Центробанка, в июле россияне оформили 133 тыс. автокредитов на общую сумму почти 200 млрд рублей. Об этом «Известиям» сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

Объемы выдач по сравнению с июлем прошлого года выросли на 57%. Показатели автокредитования остаются на стабильно высоком уровне уже третий месяц подряд. При этом в июле рынок показал хоть и небольшой, но рост — на 1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Средний размер займов на покупку авто сократился на 2%, до 1,48 млн рублей, а средний срок превышает 5 лет. Полная стоимость автокредита составила 20,4%, но к началу августа превысила 21%. Переплата за автомобиль с таким займом превысит 164% — то есть человеку придется отдать в 2,5 раза больше первоначальной суммы.

Гендиректор БКИ «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин подтвердил, что рост рынка автокредитования в январе — июле этого года составил 65—70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За семь месяцев 2024 года россиянам выдали почти один миллион автокредитов на сумму 1,4 трлн рублей против прошлогодних 600 тыс. ссуд на 800 млрд.

Спрос на автокредиты продолжают поддерживать многочисленные акции и скидки от дистрибьюторов, а также субсидированные ставки от автопроизводителей. Также влияние оказывает общая потребительская активность граждан.

При этом тренд на рост рынка в июле был переломлен, отметил Лагуткин. Это подтверждается и данными ОКБ. Ситуация разнится и по субъектам. В отдельных регионах в июле произошло существенное снижение выдач автокредитов. Например, в Ингушетии, Чеченской Республике и Чукотском АО они упали более чем на треть.

Напомним, в июне россияне получили 148 тыс. автокредитов — это на 4,1% меньше, чем месяцем ранее, сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй. По данным НБКИ, самое большое количество автокредитов было выдано в Москве (8,11 тыс.), Московской области (8,02 тыс.) и Татарстане (6,63 тыс.).

Рената Валеева