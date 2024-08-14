В России импортозаместили технологию A-GPS

Фото: Максим Платонов

В России оператор государственной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» разработал аналог иностранной A-GPS — технологии быстрого определения местоположения для смартфонов и навигаторов. Отечественное изобретение A-ГЛОНАСС не передает данные о местоположении на серверы иностранных компаний, сообщает пресс-служба Минтранса России.

Технология совместима с российскими операционными системами, спутниковой навигацией, устройствами вызова экстренных оперативных служб и тахографами. Для передачи вспомогательных данных A-ГЛОНАСС использует интернет, мобильную связь и Wi-Fi.

Напомним, «ЭРА-ГЛОНАСС» создали 3 июня 2015 года по поручению президента России Владимира Путина. За 9 лет существования государственной информационной системы к ней подключилось 11 млн автомобилей.



Дарья Пузикова