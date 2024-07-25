Для детей-сирот в Татарстане закупят 348 квартир на 940 миллионов рублей

Фото: Олег Тихонов

Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана объявило тендер на закупку жилья для детей-сирот. На это потратят чуть более 940 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

В рамках проекта планируется приобрести 348 квартир: 180 из них будут расположены в Казани, а 168 — в Набережных Челнах.

Площадь жилья будет соответствовать требованиям законодательства: не менее 24 квадратных метров на человека, но не более 36 квадратных метров. Все жилые дома, в которых приобретаются квартиры, были построены и введены в эксплуатацию не ранее 2006 года.

Передача ключей от квартир должна состояться не позднее 20 декабря 2024 года включительно. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В течение двух лет после передачи владелец квартиры сможет воспользоваться правом на ремонт и обслуживание жилого имущества. При передаче жилье будет полностью готово к проживанию: с чистовой отделкой, отдельной кухней с раковиной, санитарным узлом с сантехникой, установленными окнами и дверями. Также допускается свободная планировка комнат.

В начале июня 2024-го стало известно о создании в Казани межведомственной комиссии по вопросам социализации детей-сирот. В ее задачи будет входить контроль за здоровьем детей, их занятостью, обеспеченностью жильем, материальным положением, правомерным поведением и семейным статусом.

Олег Исаков