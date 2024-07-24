В Татарстане обсудили перспективы сотрудничества с Мьянмой
Замглавы Минпромторга Татарстана Герман Лернер провел онлайн-встречу с представителями более 20 татарстанских компаний, на которой торгпред России в Мьянме Владимир Казадаев рассказал о возможностях сотрудничества с этой страной.
Казадаев отметил, что Мьянма сейчас переживает определенные трудности, в том числе сокращение объемов торговли. Несмотря на это, он выделил ряд приоритетных для страны направлений, которые могут быть интересны экспортерам России.
В частности, это:
- углеводороды: Мьянма нуждается в поставках нефти, дизеля и бензина;
- электроэнергетика: в стране наблюдается критическая ситуация с энергоснабжением, что делает ее привлекательным рынком для российских компаний, предлагающих решения в этой сфере;
- удобрения: потребность в удобрениях является постоянной для Мьянмы, развивающей сельское хозяйство;
- развитие сельского хозяйства: в целом сельское хозяйство является одним из приоритетных секторов для Мьянмы;
- создание цифровой экономики: страна нуждается во внедрении электронного правительства, цифровых платежей, электронной коммерции и кибербезопасности;
- устранение дефицита топлива: Мьянма заинтересована в налаживании прямых бесперебойных поставок топлива из России;
- модернизация текстильной промышленности: Мьянма стремится перейти к производству текстиля полного цикла.
Онлайн-встреча прошла по инициативе Министерства промышленности и торговли республики.
Подчеркнем, что Минэкономразвития России заявило о намерениях отменить визовый режим с несколькими странами, включая Мьянму. Глава министерства добавил, что ряд документов планируется подписать до конца нынешнего года.
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