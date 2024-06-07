Айрат Самигуллин: «На сегодняшний день мы наблюдаем всплеск, бум мотоактивности»

Фото: Динар Фатыхов

Заместитель начальника Главного управления МВД по Татарстану Айрат Самигуллин сообщил о росте числа аварий с участием мотоциклистов.

— За 5 месяцев текущего года зафиксировано 46 ДТП, в которых погибли два человека. В июне произошло девять аварий, унесших жизни двух человек, один из которых — ребенок на питбайке, — заявил Самигуллин.

Он также отметил рост числа владельцев мототехники на дорогах республики.

— На сегодняшний день мы наблюдаем всплеск, бум мотоактивности. Это связано с валом китайской продукции, которая сейчас продается в огромном количестве, — рассказал замначальника ГУ МВД по РТ.

Ранее представители мотоциклетной техники в Татарстане рассказали «Реальному времени», что в республике планируется повышение цен на двухколесный транспорт. Многие производители связали это с ростом спроса на продукцию.

— Пока подорожания на товары не такие критичные. Но с начала весны на новые модели, которые только приехали с завода, уже присутствуют наценки в 5—10 тысяч рублей. Далее подорожание будет на 10%, — заявили «Реальному времени» в квадроцентре Drivemoto.