Банк ЗЕНИТ повысил ставки по вкладу «Время возможностей»

Фото: предоставлено пресс-службой банка "Зенит"

Банк ЗЕНИТ повысил ставки по вкладу «Время возможностей» до 16,55% годовых. Клиенты могут разместить от 30 тысяч рублей на срок 91, 181 или 367 дней. Продукт доступен к оформлению в офисах, в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» и интернет-банке.

Максимальная ставка 16,55% годовых действует для «новых клиентов», у которых в последние 90 дней и в дату обращения в банк не было действующих договоров срочных вкладов и накопительных счетов (а если за это время у клиента были накопительные счета «Накопительный Онлайн», «Накопительный Плюс», «Горизонт» или «Пенсионный», то сумма совокупных ежедневных остатков на них должна составлять не более 1 тысячи рублей).

Для остальных вкладчиков ставка составит до 16,15% при размещении денежных средств на срок 181 день, а с учетом надбавок вырастет до 16,5% годовых:

для клиентов, которые получают зарплату на счет в Банке ЗЕНИТ, надбавка составит +0,35 п.п. к базовым ставкам вклада (не менее 2 зачислений заработной платы на счет в банке за последние 60 дней);

для пенсионеров надбавка составит +0,35 п.п. к базовым ставкам (при предъявлении пенсионного удостоверения или достижении возраста 55 лет).

Проценты выплачиваются в конце срока действия вклада с зачислением на текущий карточный счет или на счет вклада «До востребования». Также возможна пролонгация на условиях продукта «Высокий доход». Пополнение и расходные операции не предусмотрены.

Подробнее с условиями и процентными ставками можно ознакомиться на сайте банка.

Реклама. ПАО «Банк ЗЕНИТ»