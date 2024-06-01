Климатическая активистка приклеила постер к картине Клода Моне в парижском музее Орсе

В Париже арестована климатическая активистка, которая приклеила плакат на картину импрессиониста Клода Моне «Маки» в музее Орсе, пишет «Интерфакс». Как сообщает The Guardian со ссылкой на полицию, свои действия представительница движения Riposte Alimentaire («Пищевое возмездие») объяснила желанием привлечь внимание к проблеме глобального потепления.



На картину, которую Моне закончил в 1873 году, активистка наклеила постер с апокалиптическим изображением того же места. По замыслу авторов, пейзаж уничтожен пожарами и засухой. Женщина заявила, что так выглядит 2100 год и «эта ужасающая картина ждет нас, если не будет найден другой путь».

Полотно не было защищено стеклом. Музей Орсе пока не дает комментарии о состоянии картины.

Рената Валеева