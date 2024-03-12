С начала года в ДТП в Татарстане два ребенка погибли и 31 пострадал

С начала 2023 года на дорогах Татарстана произошло 28 аварий с участием детей-пассажиров. В двух случаях дети погибли, 31 пассажир пострадал. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

— Важно знать, что при столкновении на скорости 50 км/ч вес ребенка увеличивается примерно в 30 раз, удержать ребенка невозможно, а силу удара, которая обрушивается на маленького пассажира, можно сравнить с падением с 10-метровой высоты на асфальт, — отметили в Госавтоинспекции РТ.

Среди основных причин ДТП с участием детей-пассажиров — выезд на встречную полосу, нарушение требований сигнала светофора, а также игнорирование детских удерживающих устройств.



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