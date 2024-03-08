За 7 марта в Казани зафиксировали 223 ДТП

За прошедший день в Казани зарегистрировали 223 дорожно-транспортных происшествия. Одно из них произошло с пострадавшим: столкнулись машины при выезде с прилегающей территории.

Правоохранительные органы задержали восемь водителей в состоянии алкогольного опьянения и одного водителя, не имеющего права управления транспортным средством.

В отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены шесть граждан.

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Нафиса Миннехузина