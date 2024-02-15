ХК «Челны» потерпел третье крупное поражение подряд

В третьем матче подряд челнинцы потерпели очередное крупное поражение — 1:6. Накануне в Набережных Челнах с командой играли орчане из «Южного Урала».

— По игре: счет крупный. Но тем не менее, я сегодня за ребят буду заступаться. Вышли настроенными, играли неплохо, моменты создавали. Удаления опять, выстояли там. Первый бросок по воротам — гол, без моментов. Опять удаление, в «ноль» убежали, бросок из неоткуда — гол, третий сами себе... Я понимаю, там у соперника «крылья», у наших ребят «гири». Их упрекнуть сегодня не в чем, — прокомментировал главный тренер команды Александр Соколов

Он также поблагодарил болельщиков за поддержку, пишет Chelny-biz.ru.