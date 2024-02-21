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Банк России раскрыл манипулирование рынком на торгах акциями «СПБ Биржи»

15:32, 21.02.2024

Банк России установил факт манипулирования рынком на организованных торгах акциями ПАО «СПБ Биржа». 27 ноября 2023 года после открытия основной торговой сессии произошло резкое снижение цены акций: на 35,8% на торгах Московской биржи и на 13,4% на торгах «СПБ Биржи».

Снижение было вызвано недостоверной информацией о подаче заявления о банкротстве «СПБ Биржи» в Арбитражный суд города Москвы. В результате участники рынка продавали акции на невыгодных условиях и фиксировали убытки.

Как показала проверка, «СПБ Биржа» не подавала заявления о банкротстве. Банк России расценивает подготовку заявления от имени биржи и направление его в суд как умышленные действия, которые повлияли на ход торгов. Информация о движении судебных дел размещается в общедоступной системе в интернете.

Действия, направленные на распространение таких сведений, являются манипулированием рынком в соответствии с законом. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы.

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