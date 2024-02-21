Банк России раскрыл манипулирование рынком на торгах акциями «СПБ Биржи»

Банк России установил факт манипулирования рынком на организованных торгах акциями ПАО «СПБ Биржа». 27 ноября 2023 года после открытия основной торговой сессии произошло резкое снижение цены акций: на 35,8% на торгах Московской биржи и на 13,4% на торгах «СПБ Биржи».

Снижение было вызвано недостоверной информацией о подаче заявления о банкротстве «СПБ Биржи» в Арбитражный суд города Москвы. В результате участники рынка продавали акции на невыгодных условиях и фиксировали убытки.

Как показала проверка, «СПБ Биржа» не подавала заявления о банкротстве. Банк России расценивает подготовку заявления от имени биржи и направление его в суд как умышленные действия, которые повлияли на ход торгов. Информация о движении судебных дел размещается в общедоступной системе в интернете.

Действия, направленные на распространение таких сведений, являются манипулированием рынком в соответствии с законом. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы.

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