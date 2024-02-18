В Минобороны Франции заявили, что Россия устроила кибератаки на французские военные предприятия

Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню сказал, что количество хакерских атак на предприятия военно-промышленного комплекса страны увеличилось. К этому может быть причастна Россия, отметил он в интервью газете Le Journal du Dimanche.



— Мы столкнулись с кибератаками российского происхождения, которые становятся все чаще и агрессивнее. Эти атаки, которые размывают грань между российским государством и отдельными россиянами, направлены против нашей инфраструктуры, — заявил он.

Лекорню подчеркнул, что несколько месяцев назад атаке подверглось крупное французское оборонное предприятие. По его словам, она была, «очевидно, российской». Хакеры хотели нарушить производство военной продукции для Франции и ее союзников, сказал министр.



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Галия Гарифуллина