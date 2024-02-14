В центре Москвы произошла стрельба: двое водителей не поделили дорогу

По информации из местных групп, один из участников конфликта достал травматический пистолет и выстрелил в сторону оппонента. Об этом сообщает RT.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил RT об одном пострадавшем. По предварительной информации, его жизни ничто не угрожает, врачи оказывают помощь. Характер и тяжесть травм уточняются.

Ранее, 9 февраля, сообщалось, что в результате стрельбы на рынке в Грузии погибли четыре человека. Инцидент произошел на рынке «Стамбул». Уточняется, что стрельбу открыл мужчина 1988 года рождения.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разил Самигуллин