В Казани пройдут рейды по такси: ищут нарушителей ПДД и нелегалов

9 февраля в 6:30 утра в Кировском районе Казани пройдет рейд по легковым такси. Проверки будут сплошными — под особое внимание сотрудников попадут нарушители ПДД: нетрезвые водители, водители без прав или лишенные права управлять автомобилем. Также будут пресекать неуплату штрафов по административным правонарушениям.

По информации временно исполняющего обязанности начальника отделения технического надзора ОТН и РАС Госавтоинспекции Ильдуса Гарипова, рейды направлены на профилактику нарушений ПДД водителями и пассажирами такси, а также на пресечение правонарушений в сфере миграции.



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