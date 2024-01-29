ГИБДД напоминает об ответственности за несвоевременную оплату штрафов

В Казани сотрудниками ГИБДД совместно с ФССП города Казани на регулярной основе проводятся рейдовые мероприятия, направленные на выявление водителей, систематически нарушающих ПДД. Об этом сообщает ГИБДД по Казани.

С помощью системы розыска автомобилей «Паутина» сотрудники ведомств могут не только обнаруживать и отслеживать автомобили, но и фиксировать нарушения ПДД.

— В соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в установленный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов, — дала комментарий Алия Валиева, начальник отделения пропаганды БДД.

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