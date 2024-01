Отборочный интенсив стартовал в «Школе 21» в Казани

22 января начался новый отборочный интенсив в казанском кампусе «Школы 21» — бесплатной школы программирования от Сбера. В течение 26 дней участники будут писать свой первый код, создавать игру, выполнять индивидуальные и коллективные ИТ-проекты.



Интенсив, или бассейн, проходит по методологии «равный равному», когда каждый учится у каждого. Благодаря такому подходу даже за столь короткое время у участников развиваются необходимые навыки для успешной работы в любой современной ИТ-команде.



По результатам интенсива ребята поступают на основное обучение, чтобы уже в своем темпе за время от полутора до трех лет бесплатно освоить востребованную ИТ-профессию. Они изучат такие языки программирования, как C, C++, Java, С#, Python, Go, овладеют навыками DevOps, научатся работать с базами данных и сетями. Кроме того, каждый участник «Школы 21» проходит обязательную трехмесячную стажировку. 100% выпускников школы находят работу в ИТ-компании.



Средний возраст участников интенсива, который стартует в январе, — 25 лет. Самому старшему — 51 год. 22% участников отборочного этапа — девушки. Больше половины тех, кто проходит бассейн, не имеет опыта программирования.

Юлия Вершинина, директор кампуса «Школы 21» в Казани:

«Тех, кто отправляет заявку на обучение, привлекает наша методика «равный равному», и их желание пройти отборочный интенсив только растет. При этом работодатели знают, что все участники наших бассейнов — очень целеустремленные ребята. Помимо качественного образования, они получают целый набор ценных мягких навыков, быстрее адаптируются в компании, готовы как к самостоятельной работе, так и к командной. Желаю новым участникам удачи и тех самых перемен к лучшему, ради которых они выбирают «Школу 21».

Ожиданиями от интенсива поделились те, кто начинает учиться в этот понедельник.

Александр Жигалов, участник интенсива «Школы 21» в Казани:

«Программирование меня интересовало с детства. Всегда мечтал менять жизнь людей к лучшему, и сфера ИТ для этого отлично подходит. До поступления в «Школу 21» я работал учителем в онлайн-школе — обучал детей Python. В какой-то момент понял, что хочу развиваться дальше. Опыт программирования у меня есть, но считаю, что его недостаточно для устройства на работу в крупные технологические компании. Хочу пройти интенсив и поступить на основное обучение. Для этого я специально взял отпуск, чтобы все время посвящать учебе. Надеюсь стать более опытным программистом и прокачать необходимые навыки для работы в ИТ-команде».

Андрей Романов, участник интенсива «Школы 21» в Казани:

«К интенсиву я специально не готовился: решил, что лучше погрузиться в омут с головой. Немного волнуюсь, потому что мой опыт программирования ограничен базовыми знаниями языка С++ в университете, но надеюсь на лучшее. Буду стараться, чтобы получить от этих 26 дней максимум опыта и пользы. А пока вдохновляюсь отзывами других участников «Школы 21», которые уже поступили на основу. Их истории успеха мотивируют».