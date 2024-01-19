«Фиджитал — российский подарок спортивному миру»: в Казани стартовал семейный фестиваль «Татарстан — будущее»

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru Федерацией фиджитал-спорта РТ

19 января во дворце единоборств «Ак Барс» стартовал республиканский семейный фиджитал-фестиваль «Татарстан — будущее» (3+). В рамках него пройдет финал республиканского чемпионата по шести дисциплинам, сочетающим физическую активность и цифровые технологии.

Дисциплины включают в себя фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, фиджитал-стратегию, фиджитал-гонки, фиджитал-единоборства и ритм-симулятор. Лучшие участники, прошедшие отборочные турниры, сразятся в финале 21 января, чтобы определить сильнейшие команды.

Почетными гостями стали министр спорта России Олег Матыцин и раис Татарстана Рустам Минниханов.

предоставлено для realnoevremya.ru Федерацией фиджитал-спорта РТ

Среди дополнительных активностей для зрителей будут работать станция Free-Play, детский ИТ-парк, робостанция, кванториум, центр образования «IT-Куб», станция «Битва дронов», центр детских компетенций «Менделеевская долина», а также станция «Эйдос-медицина» с роботом-тренажером для оказания первой медицинской помощи.

— Фиджитал — российский подарок спортивному миру. Этот увлекательный вид спорта не только развивает человека, но и становится движущей силой в быстроразвивающемся мире. В этом году наши соревнования пройдут в более чем пяти странах, принося захватывающие моменты зрителям и участникам, — заявил вице-президент федерации фиджитал-спорта Татарстана Азиз Замалиева.