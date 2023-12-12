В Татарстане растет количество пострадавших от переохлаждения — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

Татарстанцы все чаще обращаются в больницы из-за переохлаждения. Только в Казани с этой проблемой в медучреждения обратились 30 человек, еще 18 жителей города госпитализировали с обморожением, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В Нижнекамске помощь оказали трем замерзшим жителям, еще девятерым татарстанцам понадобилась помощь в Набережных Челнах, одному — в Елабуге. Его состояние медики оценивают как средней степени тяжести.

— Он употреблял алкогольные напитки, вышел на улицу и получил переохлаждение. Обратились и сказали, что плохо человеку. Он в сознании, озноб идет, температура снизилась у его. Еще легко был одет, — рассказал заведующий станцией скорой медицинской помощи Елабуги Рамиль Ибрагимов.

Врачи посоветовали пострадавшим от холода татарстанцам принимать теплую ванну или душ. Температуру воды можно повысить с 20 до 40 градусов. Делать это нужно постепенно. Также взрослым можно выпить анальгин, а детям — парацетамол.

В конце прошлого месяца казанцы стали чаще обращаться за помощью в травмпункты из-за гололеда. В день врачи принимают по 80 пострадавших.

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Айрат Назипов