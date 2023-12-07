В WhatsApp появилась функция исчезающих голосовых сообщений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta*) запустил функцию отправки голосовых сообщений, которые исчезнут из чата после прослушивания.



В компании отметили, что сообщения с функцией одноразового прослушивания отмечены значком «одноразовое». Они могут воспроизводиться только один раз.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В октябре WhatsApp добавил возможность использовать одновременно два аккаунта. Чтобы воспользоваться нововведением, пользователю нужно получить дополнительный номер телефона и SIM-карту. В этом случае подойдет смартфон, поддерживающий сразу несколько симок или eSIM.

Ожидается, что в скором времени в мессенджере появится функция совместного прослушивания музыки при видеозвонках, когда включена опция демонстрации экрана.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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Маргарита Головатенко