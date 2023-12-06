Госжилфонд при раисе Татарстана начал вводить новый формат жилья в программе соципотеки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Государственный жилищный фонд при раисе Татарстана начал вводить новый формат жилья в программе социальной ипотеки, заимствовав фишки коммерческого жилья. В этом году впервые сдаются 72 полнометражные квартиры со встроенной кухонной техникой, мебелью и улучшенным ремонтом в комплексе «Мэхэббэт».

Стоимость квадратного метра в нем может достигнуть 92-93 тысяч рублей при базовой в 88 тысяч. Всего в 2023 году ГЖФ планирует сдать 5 домов на 564 квартиры в микрорайоне «Мэхэббет», который рассчитан на 100 тысяч кв. м, сообщил заместитель исполнительного директора Булат Гилманов.

Новый формат жилья будет вводится и в Набережных Челнах, но видоизменный. Здесь стоимость 1 кв. м составит 77 тысяч рублей.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Квартиры пока не выставлены на розыгрыш среди участников программы социальной ипотеки. Ожидается, что их выставят до конца года.

Социальная ипотека в Татарстане осенью одномоментно взлетела в цене с 75 до 88 тысяч рублей в октябре, так что обещанные весной квартиры стали для многих граждан недоступными. Госжилфонд при раисе республики объяснил скачок цен ростом стоимости стройматериалов и рабочей силы, но участники программы убеждены, что новая цена необоснованно завышена. О причинах подорожания, невозможности сэкономить, выбрав квартиру меньшей площади, и отсутствии альтернатив соципотеке — в материале «Реального времени».

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Луиза Игнатьева