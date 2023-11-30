Татарстан получит почти 678 млн рублей на поддержку территориального фонда ОМС

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Правительство России направит Татарстану 677,9 млн рублей на поддержку территориального фонда обязательного медицинского страхования. Распоряжение о предоставлении межбюджетного трансферта подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Средства выделяются из нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования. В общей сложности 86 регионов получат около 30,5 млрд рублей.

Выделенные средства должны помочь компенсировать расходы, связанные с оказанием россиянам бесплатной медицинской помощи. Также власти рассчитывают, что это позволит сохранить темп роста зарплат медработников, чтобы они соответствовали уровню, который определил глава государства.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов 28 ноября подписал закон о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Ожидается, что в следующем году его доходы и расходы составят 79,6 млрд рублей.

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Татьяна Демина