Татарстан получит почти 678 млн рублей на поддержку территориального фонда ОМС
Правительство России направит Татарстану 677,9 млн рублей на поддержку территориального фонда обязательного медицинского страхования. Распоряжение о предоставлении межбюджетного трансферта подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Средства выделяются из нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования. В общей сложности 86 регионов получат около 30,5 млрд рублей.
Выделенные средства должны помочь компенсировать расходы, связанные с оказанием россиянам бесплатной медицинской помощи. Также власти рассчитывают, что это позволит сохранить темп роста зарплат медработников, чтобы они соответствовали уровню, который определил глава государства.
Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов 28 ноября подписал закон о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Ожидается, что в следующем году его доходы и расходы составят 79,6 млрд рублей.
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