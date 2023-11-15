Российский туроператор приостановит чартерные рейсы из Казани в Египет

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Российский туроператор Tez Tour с 26 ноября прекращает полетные программы с блоками мест на чартерных рейсах Red Wings в Египет из Казани, Москвы, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании и Российский союз туриндустрии (РСТ).

Авиаперевозчик объяснил, что принял такое решение на фоне напряженности на Ближнем Востоке и отсутствии «рентабельности в ближайшей перспективе»

— Рост себестоимости услуг, тяжелая мировая экономическая ситуация, нестабильное состояние конкурентного поля, снижение эффективности продаж, несоответствие спроса и предложения, снижение покупательской способности, высокий валютный курс, соотношение стоимости авиаперевозки на рынке со стоимостью полных турпакетов и многие другие аспекты негативно сказываются на рентабельности направления на протяжении последних месяцев, — рассказали в авиакомпании.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За все несостоявшиеся туры с включенным авиаперелетом рейсами Red Wings с вылетом начиная с 26 ноября и далее компания вернет деньги. Клиенты также могут перебронировать поездку на любое другое доступное направление по действующим ценам, сообщили в пресс-службе.



В сентябре около 200 российских туристов застряли в Египте из-за отмены рейсов. Все они имели билеты местной авиакомпании Red Sea Airlines. Как итог — туристов вывезла авиакомпания Azur Air.



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Айрат Назипов