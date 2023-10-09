В Казани открыли новый Центр оформления ДТП

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани открыл свои двери новый Центр оформления ДТП. Он расположен на улице Тэцевской, д. 5 и работает без выходных с 8.00 до 19.00, сообщили в Госавтоинспекции города.

В ГИБДД объяснили, что новый центр поможет сэкономить время водителям, а также снизит заторы на дорогах.

— В Центре оформления ДТП участникам дорожного движения помогают администраторы. В состав центра входят места самостоятельного оформления извещений о ДТП, рабочие места операторов-оформителей, сотрудников ГИБДД. После оформления всех процедур участники происшествия могут обратиться в свои страховые компании, — уточнили в Госавтоинспекции.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Сейчас в столице Татарстана функционируют два Центра оформления ДТП. Первый расположен на проспекте Победы, 194, второй — на Сибирском тракте, 48.

На прошлой неделе в Казани на «Миллениуме» столкнулись бетономешалка и автобус №43. Из-за этого движение в сторону Ново-Савиновского района Казани было сильно затруднено. По данным сервиса «Яндекс.Карты», затор растянулся на 2,6 км со стороны улицы Вишневского.

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Айрат Назипов