Эксперты сообщили, когда в Мордовии пойдет первый снег

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

Первый снег жителям Мордовии нужно ждать 10 октября. Об этом сообщают «Известия Мордовии» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Согласно прогнозам синоптиков, 9 октября ожидается переменная облачность, туман и небольшой дождь. Температура ночью и днем составит +2..+4 °С.

realnoevremya.ru (архив)

Первый снег ожидается 10 октября. Температура не превысит +3 градуса.

Также снег прогнозируется 11 октября. Ночью ожидается от +1 до +3 градусов, днем температура может достигнуть +4 °С. 13 октября синоптики обещают потепление, ветер и дождь.

В Татарстане мокрый снег и заморозки возможны ночью 9 и 10 октября. Столбик термометра может опуститься до -1 градуса.



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Галия Гарифуллина